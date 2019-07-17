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РИА Новости

Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в среду совершил первую на новом для себя посту замминистра обороны России рабочую поездку в войска.
"Заместитель министра обороны генерал-лейтенант совершил рабочую поездку в Центральный военный округ. В Оренбургской области генерал ознакомился с инфраструктурой полигонов и провел рекогносцировку районов проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"", - сообщает Минобороны России.
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Евкуров, отвечающий за боевую подготовку Вооруженных сил России, проинспектировал ход подготовки к "Центру". Руководство Центрального военного округа доложило ему о состоянии дел.
Стратегические учения "Центр-2019" станут крупнейшими в ВС РФ в этом году.
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Юнус-Бек ЕвкуровОренбургская областьРоссияБезопасность
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