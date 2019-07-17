Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в среду совершил первую на новом для себя посту замминистра обороны России рабочую поездку в войска.

"Заместитель министра обороны генерал-лейтенант совершил рабочую поездку в Центральный военный округ. В Оренбургской области генерал ознакомился с инфраструктурой полигонов и провел рекогносцировку районов проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"", - сообщает Минобороны России.

Евкуров, отвечающий за боевую подготовку Вооруженных сил России, проинспектировал ход подготовки к "Центру". Руководство Центрального военного округа доложило ему о состоянии дел.