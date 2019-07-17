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РИА Новости

В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Владимир ЯкимовОбрушившееся здание в селе Чернышевка. 17 июля 2019
Обрушившееся здание в селе Чернышевка. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Якимов
Обрушившееся здание в селе Чернышевка. 17 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Здание бывшего музея Великой Отечественной войны и бывшего филиала профтехучилища в селе Чернышевка в Приморье обрушилось, никто не пострадал, сообщила РИА Новости глава населенного пункта Елена Марчук.
"Здание было закрыто и не эксплуатировалось в течение двух лет. Экспонаты музея давно вывезли, часть их находится в Анучинском музее, часть - в школе села Чернышевка. Поэтому экспонаты не пострадали. В здании (на момент обрушения) никого не было", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, здание является краевой собственностью, находится также на краевой земле. "Оно постепенно разрушалось, сначала кровлю ветром сорвало - тогда здание уже не эксплуатировалось. Шли дожди, стены размокли, поэтому и обрушилось", - отметила Марчук.
Он добавила, что в этом здании около 40 лет был филиал Арсеньевского профессионального училища, музей также существовал около 40 лет.
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