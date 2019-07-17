В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Здание бывшего музея Великой Отечественной войны и бывшего филиала профтехучилища в селе Чернышевка в Приморье обрушилось, никто не пострадал, сообщила РИА Новости глава населенного пункта Елена Марчук.

"Здание было закрыто и не эксплуатировалось в течение двух лет. Экспонаты музея давно вывезли, часть их находится в Анучинском музее, часть - в школе села Чернышевка. Поэтому экспонаты не пострадали. В здании (на момент обрушения) никого не было", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, здание является краевой собственностью, находится также на краевой земле. "Оно постепенно разрушалось, сначала кровлю ветром сорвало - тогда здание уже не эксплуатировалось. Шли дожди, стены размокли, поэтому и обрушилось", - отметила Марчук.