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РИА Новости

Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат

Вчера, 10:01
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко пока не получал повесток на допрос в Государственное бюро расследований, в любом случае до парламентских выборов к следователю не пойдет, сообщил Игорь Головань - руководитель адвокатского объединения, которая предоставляет Порошенко адвокатские услуги.
Ранее украинское издание "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря Госбюро расследований Анжелику Иванову сообщило, что ведомство вызвало Порошенко на допрос 17 июля. При этом Иванова не уточнила, по какому именно делу вызывают Порошенко. Также экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Порошенко вызвали на допрос по делу о якобы легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
"Но до сегодняшнего дня Петр Порошенко никаких повесток про вызов на допрос не получал… Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года", - говорится в письме Голованя в Госбюро расследований, которое он опубликовал в блоге на сайте издания "Украинская правда".
Адвокат аргументирует это тем, что до 21 июля Порошенко часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, за партию Порошенко "Европейская солидарность" планируют отдать голоса 7,9% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились.
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