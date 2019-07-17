МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке на серверы Национального агентства по доходам, когда были похищены личные данные миллионов граждан страны, власти опровергли предположения, что хакером является гражданин РФ, сообщил в среду начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями главной дирекции по Борьбе с организованной преступностью Болгарии Явор Колев.

"У нас есть подозреваемый в хакерских атаках, он был задержан вчера во второй половине дня. Он был сотрудником компании, занимающейся кибербезопасностью. В рамках своих служебных полномочий он изучал и тестировал уязвимые места в защите различных компаний, чтобы такие атаки предотвращать", - заявил Колев в эфире телеканала Nova TV

По его словам, сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого ноутбук и стационарный компьютер, на которых имеются данные, свидетельствующие о его причастности.

"С большой долей вероятности можем сказать, что мы установили подозреваемого, причастного к этим атакам", - заявил Колев.

Он опроверг предположения, что подозреваемый является гражданином России. При этом, Колев добавил, что задержанный женат на гражданке Болгарии.

Колев сообщил, что расследование продолжается, к нему привлечены многочисленные сотрудники правоохранительных органов, включая психологов и IT-специалистов. По предварительным данным, мотивом к совершению атаки стало желание злоумышленника продемонстрировать свои профессиональные возможности.