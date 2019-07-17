Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Инфекция, от которой отравились дети в лагере "Лучистый" под Евпаторией, могла быть привозной, так как пострадала только группы из Татарстана, сообщил РИА Новости в среду первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.

Ранее Вавренюк сообщил, что около 50 человек были госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией. В числе обратившихся за медицинской помощью четверо взрослых, остальные дети. Все госпитализированные приехали из Татарстана. При этом директор лагеря сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь.

"Есть мнение, что инфекция, возможно, приехала из Татарстана", - сказал Вавренюк.

По его словам, если бы причиной отравления была бы кухня лагеря, то пострадавших могло быть больше.

"Если бы это была кухня лагеря, то, возможно, пострадали дети не только из Татарстана, а все, потому что пища готовится для всех одинаковая", - сказал представитель администрации.