Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Синоптики ожидают, что дожди в Благовещенске, который подтопило ливнями, будут идти еще минимум до 23 июля, сообщил РИА Новости представитель Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В мэрии ранее сообщили, что ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц. По информации Гидрометцентра Амурской области, с вечера вторника до утра среды в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. Несколько районов остались без света, сейчас обесточенным остается один район. Серьезно подтопило территории 4 детсадов, подвал детской областной больницы.
"Погода сохранится неустойчивая, но, однозначно, интенсивность осадков будет меньше, чем накануне. Грозовые дожди мы не исключаем. К тому же ближе к воскресенью мы ждем выход юго-западного циклона, поэтому Благовещенск опять попадает в зону осадков. Во всяком случае, с воскресенья по вторник циклон будет определять погоду на юге области", - сказал собеседник.
Он уточнил, что в общей сложности со вчерашнего утра до сегодняшнего утра выпало 60 миллиметров осадков.
"Это 136% декадной нормы и 46% месячной", - добавил собеседник.