Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю

"Погода сохранится неустойчивая, но, однозначно, интенсивность осадков будет меньше, чем накануне. Грозовые дожди мы не исключаем. К тому же ближе к воскресенью мы ждем выход юго-западного циклона, поэтому Благовещенск опять попадает в зону осадков. Во всяком случае, с воскресенья по вторник циклон будет определять погоду на юге области", - сказал собеседник.