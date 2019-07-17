Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T09:52Z
https://ria.ru/20190717/1556598362.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155651/48/1556514847_606:852:2730:2047_1036x0_80_0_0_d460576dfdf511bab68dcc65665d63ea.jpg
РИА Новости

В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400

Вчера, 09:52
509
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в среду о прибытии тринадцатого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился тринадцатый самолет на авиабазе Мюртед", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
16 июля, 08:23
"Жаба душит". Военный эксперт об оценке в США российских С-400 Американская разведка обнаружила "уязвимости" в российских ЗРК С-400. Это дилетантский взгляд, считает военный эксперт Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он объяснил, что к чему.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
1011013
Обсудить 1
Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
РИА
Новости
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400
Лента
новостей
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Логотип телеканала RT
В ОБСЕ раскритиковали недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ в Лондоне
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
США "уступит" Индии С-400, считают в ЦАМТО
В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о "китайской угрозе"
Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
В Ираке погиб замгенконсула Турции, сообщил источник
В Польше аварийно сел истребитель F-15
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
00:48В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
Лента новостейМолния