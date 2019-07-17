До 90% пострадавших в Иркутской области получили по десять тысяч рублей

ТУЛУН, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал журналистам, что 90% пострадавших от паводка в Иркутской области получили первоначальную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

"В целом в список пострадавших включено и подали заявление более 37 тысяч граждан. Мы думаем, что это будет в районе 38 тысяч. 10 тысяч граждане практически... большинство, 90% получило", - сказал Мутко.

По его словам, сейчас активно начинается выдача компенсаций в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утерю имущества.