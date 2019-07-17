Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T09:49Z
https://ria.ru/20190717/1556598273.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

До 90% пострадавших в Иркутской области получили по десять тысяч рублей

Вчера, 09:49
462
ТУЛУН, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал журналистам, что 90% пострадавших от паводка в Иркутской области получили первоначальную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
"В целом в список пострадавших включено и подали заявление более 37 тысяч граждан. Мы думаем, что это будет в районе 38 тысяч. 10 тысяч граждане практически... большинство, 90% получило", - сказал Мутко.
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
8 июля, 10:06
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
По его словам, сейчас активно начинается выдача компенсаций в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утерю имущества.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
210236
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиПрибайкальский районОбщество
Рекомендуем
Паводок в Иркутской области
Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
РИА
Новости
В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
С подтопленных территорий Тулуна за сутки откачали 30 тысяч кубометров воды
Женщины с колясками в Грачевском парке
В Госдуму внесли проект о выплатах на детей семьям с невысоким доходом
Лента
новостей
В Якутии экс-полицейский получил срок за незаконное удержание филиппинки
Король Малайзии Мухаммад V
Экс-король Малайзии развелся с мисс Москва, пишут СМИ
Минск
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Мэр города Вилюйска Нюргустан Афанасьев
Глава Союза журналистов Якутии назвала поведение мэра Вилюйска нонсенсом
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Мужчина курит сигарету
Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, заявили в Роспотребнадзоре
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
"Звезда" построит для "Новатэка" четыре СПГ-ледокола
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП во время салюта в Минске
Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Климат России изменится к худшему и это серьезная угроза, считают ученые
На Кубани четырех жителей буду судить за заготовку банных веников
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
Лента новостейМолния