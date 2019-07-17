Меркель 65 лет: может ли "вечная канцлер" из-за болезни оставить свой пост?

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в среду отмечает свое 65-летие. Бывший ученый-физик из Восточной Германии почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Заявление "вечной канцлер" в декабре 2018 года о том, что она намерена полностью прекратить после 2021 года политическую карьеру, прозвучало для многих словно гром среди ясного неба.

Беспокойство вызывает и здоровье Меркель – с июня она пережила несколько публичных приступов, в ходе последнего визита в ФРГ высокопоставленного лидера соседнего государства канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле. Сама Меркель и ее пресс-служба пока никак не комментируют вопросы о здоровье главы правительства. Может ли "вечная канцлер" покинуть свой пост до 2021 года из-за болезни?

Несменяемая канцлер

Родилась будущая "вечная канцлер", как называют ее немцы, 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье пастора евангелической церкви Хорста Каснера. Вскоре семья переехала в ГДР - отец получил работу в деревне в земле Бранденбург. В школьные годы Ангела Каснер состояла в пионерской организации, вступила в немецкий "комсомол" - Союз свободной немецкой молодёжи (FDJ).

В университете имени Карла Маркса в Лейпциге отличница Каснер изучала физику. Там же в 1974 году она познакомилась со студентом Ульрихом Меркелем, за которого в 1977 году вышла замуж. В ГДР Меркель успешно совмещала научную деятельность с диссидентской активностью. После объединения Германии ее привлек к работе канцлер Гельмут Коль, активно создававший в восточных землях новые структуры крупнейшей консервативно-центристской "народной партии" - Христианско-демократического союза (ХДС). В 1990 году Меркель вступила в ХДС, в 1991 году вошла в первое правительство объединенной Германии при канцлере Коле в качестве министра по делам женщин и молодежи, затем - как министр по охране окружающей среды.

После поражения христианских демократов на федеральных выборах в 1998 году Меркель была избрана на пост генерального секретаря ХДС. После ухода председателя ХДС Вольфганга Шойбле, который был обвинен в финансовых махинациях, президиум партии выдвинул в марте 2000 года кандидатуру 45-летней Ангелы Меркель на вакантную должность. С 2005 года Меркель занимает пост канцлера ФРГ – подобная несменяемость власти нетипична для развитых стран Западной Европы.

Фатально для Европы

"У Меркель есть чувство глубокой ответственности. Она изначально говорила, что избрана на срок до 2021 года и намерена полностью отработать его. Она хочет этого, но это зависит не только от нее самой, а и от политической ситуации в стране, и от партнеров по коалиции – социал-демократов, и от исхода выборов, которые пройдут осенью на востоке Германии", - заявил РИА Новости экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.

Он добавил, что аргументом пользу неухода Меркель является и тот факт, что "Германия и Европа крайне нуждаются в стабильности в связи с дискуссией о Brexit, евроскептической позицией Польши и Венгрии, слабости Италии и Греции". Это "крайне сложная ситуация", считает экс-посол, и ослабление ФРГ из-за ухода канцлера и досрочных выборов "может быть фатальным для Европы".

Проблема преемника

"Если серьезных проблем со здоровьем у Меркель не будет, она останется до 2021 года. По одной простой причине – положение ее преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр (избрана на пост главы ХДС в декабре 2018 года) нестабильно в собственной же партии, а также вызывает критику со стороны потенциальных союзников - зеленых, либералов из свободной демпартии, наконец, социал-демократов, у которых преимущества от работы в правительстве канцлера Меркель вызывают все больше сомнений", - заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Петер Шульце, добавив, что Меркель должна предоставить своей партии время "решить проблему преемника".

По словам Шульце, нельзя недооценивать и роль Меркель в решении таких важных вопросов немецкой и европейской политики, как отношения с США, контроль над вооружениями, политика в области климата, урегулирование на Украине. К этим темам относится и энергетическое сотрудничество с Россией, строительство второй ветки газопровода "Северный поток-2", которое "было бы давно мертво без Меркель", потому что канцлер "твердо придерживается своих позиций, несмотря на критику, не дает сбить себя с толку", заявил эксперт. Именно поэтому досрочный уход Меркель был бы невыгоден не только внутриполитически для ФРГ, но и для российско-германских отношений.

Решение принято

"Я пристально наблюдаю за Меркель и могу сказать, что она до сих пор в хорошей форме. Вся история с выдвижением (министра обороны Германии) Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии доказывает, что канцлер остается рассудительной и способной предлагать умные, четкие решения. Так было всегда, и тот факт, что ей исполняется 65 лет, ничего пока не меняет", - заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Нильс Дидерих.