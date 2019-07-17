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РИА Новости

Меркель 65 лет: может ли "вечная канцлер" из-за болезни оставить свой пост?

Вчера, 09:46
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в среду отмечает свое 65-летие. Бывший ученый-физик из Восточной Германии почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Заявление "вечной канцлер" в декабре 2018 года о том, что она намерена полностью прекратить после 2021 года политическую карьеру, прозвучало для многих словно гром среди ясного неба.
Беспокойство вызывает и здоровье Меркель – с июня она пережила несколько публичных приступов, в ходе последнего визита в ФРГ высокопоставленного лидера соседнего государства канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле. Сама Меркель и ее пресс-служба пока никак не комментируют вопросы о здоровье главы правительства. Может ли "вечная канцлер" покинуть свой пост до 2021 года из-за болезни?
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
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Самочувствие Меркель могло помешать ей слушать гимн стоя, считает эксперт

Несменяемая канцлер

Родилась будущая "вечная канцлер", как называют ее немцы, 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье пастора евангелической церкви Хорста Каснера. Вскоре семья переехала в ГДР - отец получил работу в деревне в земле Бранденбург. В школьные годы Ангела Каснер состояла в пионерской организации, вступила в немецкий "комсомол" - Союз свободной немецкой молодёжи (FDJ).
В университете имени Карла Маркса в Лейпциге отличница Каснер изучала физику. Там же в 1974 году она познакомилась со студентом Ульрихом Меркелем, за которого в 1977 году вышла замуж. В ГДР Меркель успешно совмещала научную деятельность с диссидентской активностью. После объединения Германии ее привлек к работе канцлер Гельмут Коль, активно создававший в восточных землях новые структуры крупнейшей консервативно-центристской "народной партии" - Христианско-демократического союза (ХДС). В 1990 году Меркель вступила в ХДС, в 1991 году вошла в первое правительство объединенной Германии при канцлере Коле в качестве министра по делам женщин и молодежи, затем - как министр по охране окружающей среды.
После поражения христианских демократов на федеральных выборах в 1998 году Меркель была избрана на пост генерального секретаря ХДС. После ухода председателя ХДС Вольфганга Шойбле, который был обвинен в финансовых махинациях, президиум партии выдвинул в марте 2000 года кандидатуру 45-летней Ангелы Меркель на вакантную должность. С 2005 года Меркель занимает пост канцлера ФРГ – подобная несменяемость власти нетипична для развитых стран Западной Европы.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
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"Начинает сдавать?" Эксперты об очередном приступе дрожи у Ангелы Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи во время официального мероприятия. В эфире радио Sputnik эксперты отметили, что здоровье главы правительства ФРГ не может не волновать немцев – и не только их.

Фатально для Европы

"У Меркель есть чувство глубокой ответственности. Она изначально говорила, что избрана на срок до 2021 года и намерена полностью отработать его. Она хочет этого, но это зависит не только от нее самой, а и от политической ситуации в стране, и от партнеров по коалиции – социал-демократов, и от исхода выборов, которые пройдут осенью на востоке Германии", - заявил РИА Новости экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.
Он добавил, что аргументом пользу неухода Меркель является и тот факт, что "Германия и Европа крайне нуждаются в стабильности в связи с дискуссией о Brexit, евроскептической позицией Польши и Венгрии, слабости Италии и Греции". Это "крайне сложная ситуация", считает экс-посол, и ослабление ФРГ из-за ухода канцлера и досрочных выборов "может быть фатальным для Европы".

Проблема преемника

"Если серьезных проблем со здоровьем у Меркель не будет, она останется до 2021 года. По одной простой причине – положение ее преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр (избрана на пост главы ХДС в декабре 2018 года) нестабильно в собственной же партии, а также вызывает критику со стороны потенциальных союзников - зеленых, либералов из свободной демпартии, наконец, социал-демократов, у которых преимущества от работы в правительстве канцлера Меркель вызывают все больше сомнений", - заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Петер Шульце, добавив, что Меркель должна предоставить своей партии время "решить проблему преемника".
По словам Шульце, нельзя недооценивать и роль Меркель в решении таких важных вопросов немецкой и европейской политики, как отношения с США, контроль над вооружениями, политика в области климата, урегулирование на Украине. К этим темам относится и энергетическое сотрудничество с Россией, строительство второй ветки газопровода "Северный поток-2", которое "было бы давно мертво без Меркель", потому что канцлер "твердо придерживается своих позиций, несмотря на критику, не дает сбить себя с толку", заявил эксперт. Именно поэтому досрочный уход Меркель был бы невыгоден не только внутриполитически для ФРГ, но и для российско-германских отношений.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Берлине
12 июля, 09:19
Читайте по губам. Что говорит Меркель во время приступовКанцлер Германии убеждает, что с ее здоровьем все в порядке. Но в ФРГ (да и за ее пределами) люди все равно волнуются. Некоторые пытаются прояснить вопрос о самочувствии главы правительства самостоятельно.

Решение принято

"Я пристально наблюдаю за Меркель и могу сказать, что она до сих пор в хорошей форме. Вся история с выдвижением (министра обороны Германии) Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии доказывает, что канцлер остается рассудительной и способной предлагать умные, четкие решения. Так было всегда, и тот факт, что ей исполняется 65 лет, ничего пока не меняет", - заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Нильс Дидерих.
"Сама Меркель никогда однозначно не заявляла, что будет работать до 2021 года. О состоянии своего здоровья она тоже говорит, что называется, невнятно. Есть впечатление, что она приняла для себя решение, когда именно она собирается уйти, но ей хорошо известно, что любое публичное указание на то, что она готова сложить полномочия, сразу выведет ее из игры", - добавил Дидерих.
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