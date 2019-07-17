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РИА Новости

Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:44
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 75 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 213 единиц", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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