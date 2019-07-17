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РИА Новости

В ОБСЕ раскритиковали недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ в Лондоне

Вчера, 09:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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БИШКЕК, 17 июл — РИА Новости. Журналистов телеканала RT и агентства Sputnik должны были допустить к освещению Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, заявил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Мы всегда поощряем участие всех заинтересованных журналистов в подобных мероприятиях и считаем, что необходимо было обеспечить доступ журналистов в страну для работы. Особенно это касается приглашения в страну", — сказал он РИА Новости на полях Центральноазиатской конференции СМИ.

Посольство Российской Федерации в Великобритании
12 июля, 21:58
Российское посольство заявило о дискриминации RT и Sputnik в Британии
Глобальная конференция по свободе СМИ проходила в Лондоне 10 и 11 июля. Британский МИД отказал RT и Sputnik в аккредитации на нее, а причиной отказа назвал "активную роль" этих СМИ в "распространении дезинформации". В ответ на просьбу привести конкретные примеры в ведомстве рекомендовали обратиться в медиарегулятор Ofcom (обвинявший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации), а по поводу претензий к Sputnik не ответили ничего.
Эта ситуация возмутила Москву. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия потребовала от Лондона в течение суток представить конкретные факты, послужившие основанием для отказа в аккредитации, но никаких объяснений от британской стороны так и не последовало.
Стенд телеканала RT
9 июля, 14:33
Форум свободной прессы без прессы. Почему RT и Sputnik не пустили в ЛондонНа форум свободной прессы в Британию не пустили RT и Sputnik. Причина проста – они не нравятся Лондону. А вот собственные таблоиды, которые публикуют фейки, вполне по душе.
В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а Sputnik и RT названы главными угрозами. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в американские и французские выборы, хотя никаких доказательств также не приводили. В Москве все эти обвинения называли голословными.
Центральноазиатская конференция СМИ проходит в Бишкеке под эгидой ОБСЕ. В ней принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы.
Здание МИД России
11 июля, 16:11
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
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