В ОБСЕ раскритиковали недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ в Лондоне

БИШКЕК, 17 июл — РИА Новости. Журналистов телеканала RT и агентства Sputnik должны были допустить к освещению Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, заявил РИА Новости представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Мы всегда поощряем участие всех заинтересованных журналистов в подобных мероприятиях и считаем, что необходимо было обеспечить доступ журналистов в страну для работы. Особенно это касается приглашения в страну", — сказал он РИА Новости на полях Центральноазиатской конференции СМИ.

Глобальная конференция по свободе СМИ проходила в Лондоне 10 и 11 июля. Британский МИД отказал RT и Sputnik в аккредитации на нее, а причиной отказа назвал "активную роль" этих СМИ в "распространении дезинформации". В ответ на просьбу привести конкретные примеры в ведомстве рекомендовали обратиться в медиарегулятор Ofcom (обвинявший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации), а по поводу претензий к Sputnik не ответили ничего.

Эта ситуация возмутила Москву. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия потребовала от Лондона в течение суток представить конкретные факты, послужившие основанием для отказа в аккредитации, но никаких объяснений от британской стороны так и не последовало.

В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а Sputnik и RT названы главными угрозами. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в американские и французские выборы, хотя никаких доказательств также не приводили. В Москве все эти обвинения называли голословными.