Запуск следующего метеоспутника "Электро-Л" отложили на декабрь

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следующий метеорологический спутник "Электро-Л" планируется запустить ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур в декабре 2019 года, сообщает издание "Синева", выпускаемое Красноярским машиностроительным заводом.

В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск "Электро-Л" номер 3 состоится 20 ноября. В октябре 2018 года НПО имени Лавочкина, изготавливающее спутник, сообщило, что его старт намечается в октябре 2019 года.

"Красноярский машиностроительный завод изготовил и отправил в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" базовый модуль 11С861-03 (разгонный блок ДМ-03 - ред.) номер 6Л для ракеты-носителя "Протон-М". В декабре 2019 года с его помощью на орбиту будет выведен один из метеорологических спутников", - говорится в журнале.

Спутник "Электро-Л" номер 1 был запущен с Байконура в 2011 году, В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски спутников "Электро-Л" номер 4 и 5 планируются в 2021 и 2022 годах.