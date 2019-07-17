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РИА Новости

Запуск следующего метеоспутника "Электро-Л" отложили на декабрь

Вчера, 09:35
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© НПО имени ЛавочкинаСпутник "Электро-Л"
Спутник Электро-Л
© НПО имени Лавочкина
Спутник "Электро-Л". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следующий метеорологический спутник "Электро-Л" планируется запустить ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур в декабре 2019 года, сообщает издание "Синева", выпускаемое Красноярским машиностроительным заводом.
В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск "Электро-Л" номер 3 состоится 20 ноября. В октябре 2018 года НПО имени Лавочкина, изготавливающее спутник, сообщило, что его старт намечается в октябре 2019 года.
"Красноярский машиностроительный завод изготовил и отправил в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" базовый модуль 11С861-03 (разгонный блок ДМ-03 - ред.) номер 6Л для ракеты-носителя "Протон-М". В декабре 2019 года с его помощью на орбиту будет выведен один из метеорологических спутников", - говорится в журнале.
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Спутник "Электро-Л" номер 1 был запущен с Байконура в 2011 году, В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л". Запуски спутников "Электро-Л" номер 4 и 5 планируются в 2021 и 2022 годах.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полёта авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
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