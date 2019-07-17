Глава Союза журналистов Якутии назвала поведение мэра Вилюйска нонсенсом

"Это нонсенс. Такого инцидента раньше не было. Афанасьев нужную информацию журналисту не дал, а должен был, это и есть нарушение его права на доступ к общественно-значимой информации. Если журналист захочет и будут доказательства - видеоматериалы, как глава выгнал их, - то можно написать жалобу в прокуратуру. Уже вовсю идет общественное порицание такого поведения главы Вилюйска", - сказала Бочкарева РИА Новости.