Глава Союза журналистов Якутии назвала поведение мэра Вилюйска нонсенсом

ЯКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева назвала нонсенсом поведение мэра города Вилюйска, по заявлению которого задержали сотрудников телеканала "Якутия 24".
Полиция во вторник задержала работников "Якутии 24" по заявлению мэра Вилюйска Ньургустана Афанасьева из-за съемки в здании городской администрации без соответствующего разрешения. По словам журналиста Евгения Тойтонова, они проводили опрос про состояние дорог. После дачи объяснений молодых людей отпустили.
Афанасьев заявил РИА Новости, что молодые люди провоцировали конфликт и не показали удостоверение.
"Это нонсенс. Такого инцидента раньше не было. Афанасьев нужную информацию журналисту не дал, а должен был, это и есть нарушение его права на доступ к общественно-значимой информации. Если журналист захочет и будут доказательства - видеоматериалы, как глава выгнал их, - то можно написать жалобу в прокуратуру. Уже вовсю идет общественное порицание такого поведения главы Вилюйска", - сказала Бочкарева РИА Новости.