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РИА Новости

Посольство Перу ищет родных погибших при катастрофе Ан-22 в 1970 году

Вчера, 09:30
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© РИА Новости / Валерий ШустовСоветская помощь Перу после землетрясения 31 мая 1970 года
Советская помощь Перу после землетрясения 31 мая 1970 года
© РИА Новости / Валерий Шустов
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Каждый год 18 июля отмечается День перуано-российской солидарности — в 1970 году самолет Ан-22, летевший из СССР в Перу с гуманитарной помощью, потерпел крушение над Атлантикой, погибли 22 человека. Накануне 49-й годовщины посольство Перу призвало родственников пассажиров и членов экипажа "Антея" откликнуться, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

Катастрофа в Перу

Катастрофическое землетрясение, за которым последовал огромный оползень, произошло в Перу 31 мая 1970 года. Стихия унесла жизни около 100 тысяч человек. Некоторые перуанские города оказались практически полностью разрушенными.
"Стихийное бедствие стало самым катастрофическим за республиканскую историю страны. Оно затронуло все население того региона, повлекло за собой колоссальные человеческие жертвы, разрушило тысячи домов и инфраструктуру. Государство не могло справиться с последствиями случившегося", — вспоминает в интервью РИА Новости посол Перу в России Чимой Артеага.
© РИА Новости / Валерий ШустовРазгрузка советского самолета АН-22, доставившего в аэропорт Лимы оборудование и гуманитарную помощь для пострадавших после землетрясения районов Перу
Разгрузка советского самолета АН-22, доставившего в аэропорт Лимы оборудование и гуманитарную помощь для пострадавших после землетрясения районов Перу
© РИА Новости / Валерий Шустов
Разгрузка советского самолета АН-22, доставившего в аэропорт Лимы оборудование и гуманитарную помощь для пострадавших после землетрясения районов Перу
Одной из первых стран, пришедших на помощь, стал СССР. Он отправил в Перу врачей, техническое оборудование, медикаменты, многоцелевой полевой госпиталь, палатки и предметы первой необходимости — в общей сложности 60 тонн технического имущества и около 63 тонн медицинского оборудования.
"Советские люди не могли оставаться в стороне от этой беспрецедентной трагедии. Руководством страны была поставлена задача обеспечения транспортировки грузов гуманитарной помощи в Перу", — рассказал РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.
Гуманитарную помощь перевозили пять самолетов Ан-22 "Антей". Но один из них не смог добраться до места назначения.
Женщина делает сэлфи в Мачу-Пикчу, Перу. Архивное фото
18 июля 2017, 12:56
Посол Перу в России предложил объявить 18 июля днем солидарности двух стран

Катастрофа над Атлантикой

Ан-22 с бортовым номером СССР-09303, перевозивший продовольствие и медикаменты, 18 июля вылетел из исландского аэропорта Кефлавик (Рейкьявик), где у него была промежуточная посадка. Вскоре связь с самолетом прервалась навсегда.
На борту был сдвоенный экипаж (15 человек) во главе с военными летчиками первого класса Александром Бояринцевым и Евгением Агеевым, а также семеро пассажиров: переводчик и личный состав полевого госпиталя.
"Всего 22 человека, отдавших свои жизни ради спасения жизней других людей", — резюмирует Щетинин.
© РИА Новости / Валерий ШустовРуины города Уараса после землетрясения, произошедшего 31 мая 1970 года
Руины города Уараса после землетрясения, произошедшего 31 мая 1970 года
© РИА Новости / Валерий Шустов
Руины города Уараса после землетрясения, произошедшего 31 мая 1970 года
Поисковую операцию в том районе вели советские спасатели и самолеты НАТО. Однако найти удалось только несколько фрагментов, по которым было сложно сделать выводы о причине трагедии. По данным главного конструктора Ташкентского авиационного производственного объединения Ивана Половникова, к катастрофе привел брак при изготовлении лопастей винта — одна из них оторвалась и буквально прошила фюзеляж самолета.

Перу сохранила память и жертве спасателей

"Мы считаем, что принесенная благородная жертва является высочайшим проявлением человечности, которую всегда следует вспоминать с благодарностью и чтить за солидарность", — говорит Чимой Артеага.
Памяти жертв крушения посвящены монументы в мемориальном комплексе "Кампосанто" в Юнгае — крупнейшем городе, разрушенном землетрясением, а также в госпитале города Уарас, административного центра департамента Анкаш. На памятнике написано: "Вы спешили на помощь пострадавшим от землетрясения. Мы работали здесь, помня о вас".
На Новодевичьем кладбище в Москве в 1977 году установили стелу-кетонаф — надгробный памятник на символической могиле.
© РИА Новости / Валерий ШустовСоветские хирурги в Перу
Советские хирурги в Перу
© РИА Новости / Валерий Шустов
Советские хирурги в Перу
"В 2014 году после обращения родственников погибших к президенту Российской Федерации памятник был принят в собственность города Москвы и реконструирован", — рассказал РИА Новости Щетинин.
По словам посла Перу, в Юнгае каждый год 18 июля проводится памятная церемония.
"Необходимость ежегодно отдавать дань памяти этому очень важному для Перу проявлению дружбы сделали 18-е традиционным днем перуано-российской солидарности", — пояснил Чимой Артеага. По его словам, "наш долг — строить на этой основе наши самые позитивные отношения дружбы и сотрудничества".

Посольство ищет родственников погибших

Такая же церемония проходит и на Новодевичьем кладбище.
"Посольство Перу каждое 18 июля старается воздать дань уважения и памяти этому значимому акту солидарности. Для этого мы поддерживаем контакт с теми немногими родственниками, которые сами обращались к нам и которых мы смогли найти. Однако делать это сложно в связи с тем, что прошло уже немало лет. Хотел бы воспользоваться настоящей возможностью, чтобы пригласить родственников, читающих это интервью, принять участие в церемонии, которая ежегодно проводится на Новодевичьем кладбище", — рассказал посол.
Кроме того, в этом году в посольстве пройдет небольшая выставка фотографий, газетных вырезок и других материалов, посвященная тем событиям.
© РИА Новости / Валерий ШустовВъезд в советский госпиталь в городе Уарасе
Въезд в советский госпиталь в городе Уарасе
© РИА Новости / Валерий Шустов
Въезд в советский госпиталь в городе Уарасе
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