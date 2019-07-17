СМИ: стоимость суперледокола за время строительства выросла в полтора раза

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, до 12 миллиардов рублей, пишет газета " Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, до 12 миллиардов рублей, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на источники.

Строящийся с 2011 года ледокол "Виктор Черномырдин" - самый большой в мире неатомный ледокол - будет передан ФГУП "Росморпорт" в декабре 2019 года. Информацию о сроках сдачи ледокола ранее в июле подтвердил заместитель гендиректора "Росморпорта" Василий Стругов.

"За годы строительства ледокол резко подорожал. ОСК заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 миллиарда рублей", - пишет газета, со ссылкой на двух источников, близких к Минтрансу. Стоимость подписанного в 2011 году контракта составляла 7,95 миллиарда рублей. Таким образом, строительство обойдется ОСК минимум в 12 миллиардов рублей, ссылается газета на источника.

"Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована", - сказал газете в свою очередь представитель ОСК.

"Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 миллиарда рублей. Мы не проводим работу по ее увеличению", - заявил гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев. Увеличение стоимости контракта пока не происходило, подтвердил представитель Минпромторга.