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РИА Новости

СМИ: стоимость суперледокола за время строительства выросла в полтора раза

Вчера, 09:30
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, до 12 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Строящийся с 2011 года ледокол "Виктор Черномырдин" - самый большой в мире неатомный ледокол - будет передан ФГУП "Росморпорт" в декабре 2019 года. Информацию о сроках сдачи ледокола ранее в июле подтвердил заместитель гендиректора "Росморпорта" Василий Стругов.
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"За годы строительства ледокол резко подорожал. ОСК заявляет, что при сохранении изначальной цены контракта ее убыток составит 4 миллиарда рублей", - пишет газета, со ссылкой на двух источников, близких к Минтрансу. Стоимость подписанного в 2011 году контракта составляла 7,95 миллиарда рублей. Таким образом, строительство обойдется ОСК минимум в 12 миллиардов рублей, ссылается газета на источника.
"Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована", - сказал газете в свою очередь представитель ОСК.
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"Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 миллиарда рублей. Мы не проводим работу по ее увеличению", - заявил гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев. Увеличение стоимости контракта пока не происходило, подтвердил представитель Минпромторга.
"Холдинг еще не обращался в правительство за компенсацией дополнительных затрат, это целесообразно сделать после сдачи судна", - заявил источник, близкий к Минтрансу. Но ОСК уже попросила правительство перенести сроки сдачи, ведь сроки снова сорваны и "Росморпорт" может потребовать выплаты штрафов, добавил собеседник издания. Если "Виктора Черномырдина" сдадут в конце декабря (то есть с отставанием в полгода), то штраф только за срыв сдачи может составить 350 миллионов рублей, следует из контракта на достройку ледокола. А возможны еще штрафы за срыв сроков отдельных работ, отмечает газета.
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