Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП во время салюта в Минске

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Двум российским гражданам предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости, сообщили РИА Новости в среду в российском посольстве в Белоруссии.

Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице.

"Обвинение (обоим россиянам, которые проходят по этому делу – ред.) предъявлено, следственные действия продолжаются. Обвинение предъявлено в пятницу", - отметил сотрудник дипмиссии.

По словам собеседника агентства, обвинение предъявлено по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса республики (нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета республики пока не подтвердили эту информацию, отметив, что "расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июля сообщил, что двое граждан РФ заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске, следствие рассматривает четыре версии произошедшего. По словам Носкевича, самая очевидная - версия, что "пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества", вопрос заключался в том, "они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали".