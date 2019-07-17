Кандидаты в МГД, которым отказали в регистрации, еще не подали апелляции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в Мосгоризбирком еще не подавали, рассказал РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Во вторник кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что обжалует решение о снятии его кандидатуры с выборов в депутаты Мосгордумы.
"Пока нет", - сказал Реут, отвечая на вопрос о подаче апелляций.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек, решения о регистрации принимали окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.