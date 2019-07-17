Бари Алибасов напал на участницу шоу "Пусть говорят", сообщили СМИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов набросился с кулаками на свою знакомую Ляну Фридман во время ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, сообщает "360".
Инцидент произошел после того, как женщина раскритиковала супругу Алибасова актрису Лидию Федосееву-Шукшину.
"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", — заявила Фридман.
По информации СМИ, после этой фразы Алибасов подошел к Фридман и попытался ударить ее. Женщина в слезах покинула студию.
Отравление "Кротом"
В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
29 июня, 04:08Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"
Вскоре в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.
На прошлой неделе телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала часть переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера средством для очистки труб было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.
При этом Алибасов, присутствовавший в студии, занервничал и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии медиков.