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РИА Новости

Бари Алибасов напал на участницу шоу "Пусть говорят", сообщили СМИ

Вчера, 09:20
29847
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов набросился с кулаками на свою знакомую Ляну Фридман во время ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, сообщает "360".
Инцидент произошел после того, как женщина раскритиковала супругу Алибасова актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", — заявила Фридман.

По информации СМИ, после этой фразы Алибасов подошел к Фридман и попытался ударить ее. Женщина в слезах покинула студию.

Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
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Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"
Вскоре в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.
На прошлой неделе телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала часть переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера средством для очистки труб было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.
При этом Алибасов, присутствовавший в студии, занервничал и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии медиков.
Снимок экрана переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера
11 июля, 12:28
Шепелев показал доказательства инсценировки отравления Алибасова
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Обсудить 15
Бари АлибасовШоу-бизнес
Популярные комментарии
Мир сошел с ума! Талант, дар, гениальность уже не котируются. Скандалы, дрязги, похоть, разврат и ты на первых полосах газет. Тут переспал, там выпил что-то, здесь разделся догола и ты на федеральных каналах!
17 июля, 10:29
mmirnvas
2600510
Сколько можно уже? Вывезите их всех на отдельный остров. Пусть там они "говорят" и строят дома дав три пять и хоть сто. Пусть ходят друг к другу на свои ток и шоу. Ну это же мракобесие какое то.
17 июля, 10:03
MrFiller
2730000
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