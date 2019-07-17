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РИА Новости

Из детского лагеря в Крыму госпитализировали около 50 человек

Вчера, 09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией госпитализировали 49 человек, сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.
В их числе четверо взрослых, которые сопровождали группу детей из Татарстана, отметил он.

"До двух часов ночи вчера проводились мероприятия в лагере в составе рабочей группы администрации города, МЧС, Роспотребнадзора. Они брали пробы с кухни, посуды, фартуков рабочих, а также в корпусе, где проживали дети из Татарстана. Пробы покажут, откуда взялась инфекция", — сказал Вавренюк.

Состояние детей оценивается в основном как средней степени тяжести. При этом двое находятся в реанимации.
"Ситуация управляемая, угрозы жизни нет", — заключил Вавренюк.
По его словам, инфекцию могли завезти из Татарстана, поскольку пострадала только группа, приехавшая оттуда. Если бы причиной отравления была кухня лагеря, то пострадавших могло быть больше, отметил он.
Как сообщили в крымском Минздраве, госпитализировали 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Их состояние близко к удовлетворительному.
По данным Роспотребнадзора, причиной плохого самочувствия стал норовирус.
Директор лагеря Ренат Каюмов опроверг информацию о реанимации и добавил, что детей возят в больницу на консультацию и возвращают обратно.
Однако позже уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева рассказала РИА Новости, что детей начали выписывать из больницы.
На сайте лагеря указано, что стоимость путевки на третью смену (с 16 июля по 5 августа) составляет от 57,7 тысячи до 61,9 тысячи рублей. В лагере "пятиразовое меню из натуральных продуктов, сбалансированное микроэлементами и витаминами, необходимыми для здорового развития детского организма".
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В Приморье выписали из больницы почти всех детей, отравившихся в лагере
289467241
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Отравление детей в лагере в КрымуКрымПроисшествия
Популярные комментарии
При Януковиче такого не было!
17 июля, 10:53
Naum Vygodsky
460005
Я так понимаю вы владелец детского лагеря где работают носители английского языка и всё это вы оплачиваете из своего кармана, чтобы родителям было бесплатно?! Слушайте, какой вы молодец. Пример настоящего человека. Многие вот только на диване могут сидеть, да языком чесать, а вот вы взяли и открыли бесплатный лагерь. Преклоняюсь перед Вами. Ваши дети и родители наверняка гордятся вами.
17 июля, 10:43
nnikolo.fedoseev
520007
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