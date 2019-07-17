Из детского лагеря в Крыму госпитализировали около 50 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией госпитализировали 49 человек, сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.

В их числе четверо взрослых, которые сопровождали группу детей из Татарстана, отметил он.

"До двух часов ночи вчера проводились мероприятия в лагере в составе рабочей группы администрации города, МЧС, Роспотребнадзора. Они брали пробы с кухни, посуды, фартуков рабочих, а также в корпусе, где проживали дети из Татарстана. Пробы покажут, откуда взялась инфекция", — сказал Вавренюк.

Состояние детей оценивается в основном как средней степени тяжести. При этом двое находятся в реанимации.

"Ситуация управляемая, угрозы жизни нет", — заключил Вавренюк.

По его словам, инфекцию могли завезти из Татарстана, поскольку пострадала только группа, приехавшая оттуда. Если бы причиной отравления была кухня лагеря, то пострадавших могло быть больше, отметил он.

Как сообщили в крымском Минздраве, госпитализировали 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Их состояние близко к удовлетворительному.

По данным Роспотребнадзора, причиной плохого самочувствия стал норовирус.

Директор лагеря Ренат Каюмов опроверг информацию о реанимации и добавил, что детей возят в больницу на консультацию и возвращают обратно.

Однако позже уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева рассказала РИА Новости, что детей начали выписывать из больницы.