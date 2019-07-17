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РИА Новости

На востоке Китая автомобиль врезался в мопеды, три человека погибли

Вчера, 09:10
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Мужчина на легковом автомобиле в среду сбил на проезжей части множество мопедов в китайской восточной провинции Цзянсу, в результате погибли три человека, еще 10 пострадали, говорится в сообщении дорожной полиции города Чанчжоу.
Инцидент произошел в городе Чанчжоу в 10.47 по местному времени (5.47 мск) возле пересечения улиц Цзиньлин и Лаодун, когда черный легковой автомобиль с местным номерным знаком по неизвестным причинам начал сбивать водителей мопедов, которые ехали по своей полосе, огражденной забором.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы, однако троих спасти не удалось.
Пока не установлено, был ли это умышленный наезд или несчастный случай, 33-летний виновник аварии задержан, полиция ведет расследование.
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