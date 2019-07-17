"Звезда" построит для "Новатэка" четыре СПГ-ледокола

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Новатэк" выделит 60 миллиардов рублей на строительство четырех ледоколов на сжиженном газе (СПГ) для обеспечения навигации на западной части Северного морского пути (СМП); заказ получит дальневосточная верфь "Звезда", пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы "Росатома", переданные в правительство. В "Новатэке" уточнили, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года. "Новатэк" выделит 60 миллиардов рублей на строительство четырех ледоколов на сжиженном газе (СПГ) для обеспечения навигации на западной части Северного морского пути (СМП); заказ получит дальневосточная верфь "Звезда", пишет в среду газетасо ссылкой на материалы "Росатома", переданные в правительство. В "Новатэке" уточнили, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года.

Строительство ледоколов на СПГ планируется за счет средств "Новатэка" на мощностях "Звезды" с последующей передачей в операционное управление ФГУП "Атомфлот", входящему в "Росатом", пишет газета.

В "Новатэке" уточнили, что рассматривают решение о строительстве серии из трех ледоколов на СПГ, а также опцион на еще один. "Ведутся коммерческие переговоры с верфями, в том числе со "Звездой", о строительстве серии со сроками сдачи всех судов до конца 2023 года", - сказали в компании. В "Росатоме" сообщили, что решение по СПГ-ледоколам будет обсуждаться на совещании 24 июля, а до этого "вопросы преждевременны".

Ледоколы на СПГ обсуждаются уже два года, напоминает газета. Эта идея принадлежала "Атомфлоту", по заказу которого финская Aker Arctic Technology разработала тендерный проект.

В Дальневосточном центре судостроения и судоремонта (управляется "Роснефтью" и Газпромбанком) заявили, что при объявлении конкурса "Звезда" намерена принять в нем участие.