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РИА Новости

"Звезда" построит для "Новатэка" четыре СПГ-ледокола

Вчера, 09:10
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкНосовая секция танкера типа "Афрамакс" на открытом стапеле судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле судостроительного комплекса Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Носовая секция танкера типа "Афрамакс" на открытом стапеле судостроительного комплекса "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Новатэк" выделит 60 миллиардов рублей на строительство четырех ледоколов на сжиженном газе (СПГ) для обеспечения навигации на западной части Северного морского пути (СМП); заказ получит дальневосточная верфь "Звезда", пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы "Росатома", переданные в правительство. В "Новатэке" уточнили, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года.
Строительство ледоколов на СПГ планируется за счет средств "Новатэка" на мощностях "Звезды" с последующей передачей в операционное управление ФГУП "Атомфлот", входящему в "Росатом", пишет газета.
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В "Новатэке" уточнили, что рассматривают решение о строительстве серии из трех ледоколов на СПГ, а также опцион на еще один. "Ведутся коммерческие переговоры с верфями, в том числе со "Звездой", о строительстве серии со сроками сдачи всех судов до конца 2023 года", - сказали в компании. В "Росатоме" сообщили, что решение по СПГ-ледоколам будет обсуждаться на совещании 24 июля, а до этого "вопросы преждевременны".
Ледоколы на СПГ обсуждаются уже два года, напоминает газета. Эта идея принадлежала "Атомфлоту", по заказу которого финская Aker Arctic Technology разработала тендерный проект.
В Дальневосточном центре судостроения и судоремонта (управляется "Роснефтью" и Газпромбанком) заявили, что при объявлении конкурса "Звезда" намерена принять в нем участие.
О желании получить этот заказ не раз заявляли и в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), отмечает издание. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, выполнение заказа возможно на Выборгском судостроительном заводе, Балтзаводе, "Северной верфи". Кроме того, в ОСК говорили о возможной кооперации с финскими судостроителями — Helsinki Shipyard Oy Ришата Багаутдинова и Владимира Касьяненко, куда после сделки с ОСК перешли все производственные активы Arctech Helsinki Shipyard Oy, ранее построившего по заказу Финляндии СПГ-ледокол Polaris.
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Звезда (судоверфь)Экономика
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