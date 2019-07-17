В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Спецрейс сообщения Москва-Владивосток возвращается на аэродром вылета из-за срабатывания датчика вентиляции салона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, воздушное судно принадлежит одному из силовых ведомств. На борту Ил-76, по предварительным данным, находятся 13 человек. В настоящее время самолет вырабатывает топливо в районе подмосковного города Жуковский.

"Расчетное время посадки Ил-76 в аэропорту Жуковский - 09.30", - добавил собеседник агентства.

Информацию подтвердили РИА Новости и в пресс-службе аэропорта. "Подтверждаем информацию. Самолет находится в воздухе и вырабатывает топливо, это штатная, предусмотренная регламентом процедура. По нашей информации, это потребует ещё около 3-4 часов, после чего он совершит в рабочем порядке посадку", - сказал собеседник агентства.