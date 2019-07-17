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РИА Новости

Под Геленджиком машина врезалась в дерево, погибли четыре человека

Вчера, 08:58
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СОЧИ, 17 июл – РИА Новости. Четыре человека, в том числе две девочки, погибли при столкновении Ford Transit с деревом на трассе под Геленджиком, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию во вторник около 23.40. Водитель автомобиля двигался со стороны поселка Джубга в сторону Геленджика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель иномарки, а также трое его пассажиров, среди которых две несовершеннолетние девочки", - говорится в сообщении.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
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