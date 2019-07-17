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РИА Новости

В ГД призвали внести в Конституцию нормы отчета министров перед парламентом

Вчера, 08:49
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает прописать в Конституции нормы, по которым правительство РФ будет отчитываться перед парламентом.
Он считает, что направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти. По его словам, это дало результат: выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль над принимаемыми решениями.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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"Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", - написал Володин в своей статье, которая опубликована в "Парламентской газете".
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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