В ГД призвали внести в Конституцию нормы отчета министров перед парламентом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает прописать в Конституции нормы, по которым правительство РФ будет отчитываться перед парламентом.

Он считает, что направление реализованных конституционных новаций уже задало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти. По его словам, это дало результат: выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль над принимаемыми решениями.