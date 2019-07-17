РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. РИА Новости нашло новые доказательства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которая принадлежала батальону "Азов" при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности собраны в расследовании агентства, которое будет опубликовано в нескольких частях.

Тюрьма в аэропорту

В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы.

По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости пообщалось с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, существование тайной тюрьмы подтвердила мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

История Ольги Селецкой

Одной из заключенных этой тюрьмы была жительница Мариуполя Ольга Селецкая, принимавшая участие в митингах сторонников федерализации Украины.

Двадцать девятого августа 2014 года ее задержали боевики батальона "Азов". Среди них был неизвестный тюремщик в балаклаве с фотографий, которые представил Прозоров.

"Видела его футболку и борсетку. Потом он уже расслабился и снял (балаклаву. — Прим. ред.), и я увидела, что он рыжий. Он участвовал в моем задержании и очень радовался", — рассказала женщина РИА Новости.

Также Селецкая узнала самого Прозорова — она подтвердила, что он присутствовал на допросах в качестве офицера СБУ.