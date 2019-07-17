Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T08:57Z
https://ria.ru/20190717/1556597023.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155657/61/1556576196_140:582:2580:1954_1036x0_80_0_0_269ceeb3ab09f863853659e84e5607aa.jpg
РИА Новости

РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

Вчера, 08:48
29227
© Фото предоставлено Василием ПрозоровымКоридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. РИА Новости нашло новые доказательства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которая принадлежала батальону "Азов" при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).
Подробности собраны в расследовании агентства, которое будет опубликовано в нескольких частях.

Тюрьма в аэропорту

В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы.
По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.
Бронированный грузовик с украинскими военными на вьезде в Мариуполь. 28 августа 2014
Вчера, 09:00
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
РИА Новости пообщалось с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР.
Кроме того, существование тайной тюрьмы подтвердила мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

История Ольги Селецкой

Одной из заключенных этой тюрьмы была жительница Мариуполя Ольга Селецкая, принимавшая участие в митингах сторонников федерализации Украины.
Двадцать девятого августа 2014 года ее задержали боевики батальона "Азов". Среди них был неизвестный тюремщик в балаклаве с фотографий, которые представил Прозоров.
Герб у входа в здание СБУ в Киеве
26 марта, 20:05
Эксперт: тайных тюрем на Украине – десяткиСК возбудил уголовное дело после информации о тайных тюрьмах на Украине. Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Видела его футболку и борсетку. Потом он уже расслабился и снял (балаклаву. — Прим. ред.), и я увидела, что он рыжий. Он участвовал в моем задержании и очень радовался", — рассказала женщина РИА Новости.
Также Селецкая узнала самого Прозорова — она подтвердила, что он присутствовал на допросах в качестве офицера СБУ.
Кроме того, она узнала троих человек из числа заключенных тайной тюрьмы, фотографии которых демонстрировал Прозоров.
Следственный изолятор. Архивное фото
17 марта 2018, 06:40
Бывшие узники рассказали о тайных тюрьмах СБУ
728121633627
Обсудить 13
Батальон "Азов"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Толерантный Запад молчит....... А вообще пора проводить ограниченную спецоперацию по освобождению из концлагерей и тюрем граждан России и Украины.
17 июля, 09:19
Стас Титов
3700002
дожили,в 21 веке,снова недалеко от России,концлагеря стоят,пора операцию по освобождению проводить.
17 июля, 09:26
щнще не Вмерла
1800010
Рекомендуем
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Лента
новостей
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Здание Министерства иностранных дел России
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
Лента новостейМолния