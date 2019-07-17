В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

БИШКЕК, 17 июл — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Суд по делу Вышинского, насколько мне известно, будет проходить 19 июля. <...> Я постоянно поддерживаю контакт с властями Украины и пользуюсь любой возможностью высказаться в защиту Кирилла Вышинского. Призвать власти к его освобождению, потому что так не должно быть. Журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность. Он работал и честно выполнял свои обязанности", — сказал он.

Сегодня в Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ, в которой участвуют более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, обвинив в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналист назвал дело против него ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила претензий.

К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что у него также есть гражданство России. Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги, около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Этой весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Обеспокоенность также выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер подчеркивал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Поскольку ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания, защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.