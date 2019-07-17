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РИА Новости

Работу наземной инфраструктуры системы Galileo частично восстановили

Вчера, 08:41
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© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкЕвропейский космический аппарат "Галилео"
Европейский космический аппарат Галилео
© РИА Новости / Сергей Казак
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Европейский космический аппарат "Галилео". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Часть наземной инфраструктуры европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo, которая перестала функционировать несколько дней назад, восстановила работу, точные сроки возобновления предоставления услуг пользователям неизвестны, сообщил центр услуг системы Galileo.
Спутниковая система Galileo прекратила передачу пользователям навигационных сигналов и сигналов точного времени 12 июля из-за проблем с наземной инфраструктурой. При этом спутники продолжают использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения.
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Эксперты предположили, с чем связан сбой в Galileo
В сообщении на сайте центра говорится, что часть элементов наземной инфраструктуры системы Galileo восстановила работу. При этом точные сроки возобновления предоставления услуг пользователям системы Galileo пока неизвестны, отмечается в сообщении.
Ранее специализированный сайт insidegnss.com сообщил, что проблема связана с комплексом точного времени системы Galileo, расположенным в Италии.
Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, из которых 22 рабочих, два проходят летные испытания на нерасчетных орбитах и два временно не функционируют по целевому назначению.
С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.
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