Володин исключил пересмотр базовых положений Конституции

"Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны", - написал Володин.