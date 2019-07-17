Володин исключил пересмотр базовых положений Конституции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня перед страной возникают новые вызовы. А стратегические задачи развития требуют ещё большей эффективности их решения. Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции", - написал Володин в своей статье, которая опубликована в "Парламентской газете".
Он подчеркнул, что речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции.
"Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны", - написал Володин.
По его мнению, "лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона".
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