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РИА Новости

Володин исключил пересмотр базовых положений Конституции

Вчера, 08:36
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня перед страной возникают новые вызовы. А стратегические задачи развития требуют ещё большей эффективности их решения. Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции", - написал Володин в своей статье, которая опубликована в "Парламентской газете".
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Он подчеркнул, что речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции.
"Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны", - написал Володин.
По его мнению, "лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона".
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