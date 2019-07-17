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РИА Новости

Свобода СМИ в Центральной Азии ограничена, заявили в ОБСЕ

Вчера, 08:34
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСимволика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Символика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Символика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Свобода средств массовой информации в странах Центральной Азии по-прежнему ограничена, заявил в среду представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
В Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ. В ней принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы.
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"Мы все еще видим ограничения деятельности журналистов и СМИ в странах Центральной Азии", - сказал Дезир в ходе конференции.
По его словам, в прошлом году ему неоднократно приходилось вмешиваться в ситуации в регионе, когда блокировали сайты и ограничивали деятельность журналистов.
"Свобода СМИ является неотъемлемой основой для развития гражданского общества. Свободное СМИ открывает доступ к информации, придает импульс экономическому развитию, является залогом верховенства закона и права. Политика государства, направленная на защиту СМИ, - крайне важный принцип", - заявил представитель ОБСЕ.
Как отметил Дезир, распространена практика блокировки или цензурирования ресурсов "под прикрытием борьбы с экстремизмом и ненавистью".
"С экстремизмом необходимо бороться, но эта борьба не должна ограничивать свободу слова. Соответствующие органы должны быть посредником, а не контролером СМИ", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
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