Свобода СМИ в Центральной Азии ограничена, заявили в ОБСЕ

БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Свобода средств массовой информации в странах Центральной Азии по-прежнему ограничена, заявил в среду представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
В Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ. В ней принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы.
"Мы все еще видим ограничения деятельности журналистов и СМИ в странах Центральной Азии", - сказал Дезир в ходе конференции.
По его словам, в прошлом году ему неоднократно приходилось вмешиваться в ситуации в регионе, когда блокировали сайты и ограничивали деятельность журналистов.
"Свобода СМИ является неотъемлемой основой для развития гражданского общества. Свободное СМИ открывает доступ к информации, придает импульс экономическому развитию, является залогом верховенства закона и права. Политика государства, направленная на защиту СМИ, - крайне важный принцип", - заявил представитель ОБСЕ.
Как отметил Дезир, распространена практика блокировки или цензурирования ресурсов "под прикрытием борьбы с экстремизмом и ненавистью".
"С экстремизмом необходимо бороться, но эта борьба не должна ограничивать свободу слова. Соответствующие органы должны быть посредником, а не контролером СМИ", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
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