Свобода СМИ в Центральной Азии ограничена, заявили в ОБСЕ

Символика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото

Символика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Свобода средств массовой информации в странах Центральной Азии по-прежнему ограничена, заявил в среду представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В Бишкеке под эгидой ОБСЕ проходит Центральноазиатская конференция СМИ. В ней принимают участие более сотни представителей прессы, гражданского общества и правозащитного сектора из стран региона и Европы.

"Мы все еще видим ограничения деятельности журналистов и СМИ в странах Центральной Азии", - сказал Дезир в ходе конференции.

По его словам, в прошлом году ему неоднократно приходилось вмешиваться в ситуации в регионе, когда блокировали сайты и ограничивали деятельность журналистов.

"Свобода СМИ является неотъемлемой основой для развития гражданского общества. Свободное СМИ открывает доступ к информации, придает импульс экономическому развитию, является залогом верховенства закона и права. Политика государства, направленная на защиту СМИ, - крайне важный принцип", - заявил представитель ОБСЕ.

Как отметил Дезир, распространена практика блокировки или цензурирования ресурсов "под прикрытием борьбы с экстремизмом и ненавистью".