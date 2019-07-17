Аэрофлот сократил время перелета в города Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэрофлот в связи с открытием воздушного пространства Пакистана сократил продолжительность полетов в и из Пхукета, Хошимина, Бангкока, Дели, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Продолжительность полета по этим направлениям сокращена и составляет: Шереметьево-Дели - 6 часов; Дели-Шереметьево - 6 часов 35 мин; Бангкок-Шереметьево - 10 часов; Пхукет-Шереметьево - 10 часов 10 мин; Хошимин-Шереметьево - 10 часов 15 мин", - говорится в пресс-релизе.

Управление гражданской авиации Пакистана во вторник распространило директиву об открытии воздушного пространства страны для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам. Действовавшие до сих пор ограничения не позволяли гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Необходимость облетать Пакистан существенно увеличила полётное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.

В конце февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских воздушных судов из-за эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. Ее вызвало нападение на автоколонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки стали 45 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за случившееся. Кроме того, руководитель этой группировки, как подтвердили впоследствии в Исламабаде, базируется в Пакистане.