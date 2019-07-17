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РИА Новости

Аэрофлот сократил время перелета в города Юго-Восточной Азии

Вчера, 08:32
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэрофлот в связи с открытием воздушного пространства Пакистана сократил продолжительность полетов в и из Пхукета, Хошимина, Бангкока, Дели, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Продолжительность полета по этим направлениям сокращена и составляет: Шереметьево-Дели - 6 часов; Дели-Шереметьево - 6 часов 35 мин; Бангкок-Шереметьево - 10 часов; Пхукет-Шереметьево - 10 часов 10 мин; Хошимин-Шереметьево - 10 часов 15 мин", - говорится в пресс-релизе.
Международный аэропорт Пекина
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Управление гражданской авиации Пакистана во вторник распространило директиву об открытии воздушного пространства страны для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам. Действовавшие до сих пор ограничения не позволяли гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Необходимость облетать Пакистан существенно увеличила полётное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.
В конце февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских воздушных судов из-за эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. Ее вызвало нападение на автоколонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки стали 45 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за случившееся. Кроме того, руководитель этой группировки, как подтвердили впоследствии в Исламабаде, базируется в Пакистане.
В конце февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. На следующий день военная авиация Пакистана нанесла удары по военным объектам Индии в штате Джамму и Кашмир. Руководства армий обеих стран заявили, что сбили самолеты друг друга. С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали примерно раз в две недели.
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