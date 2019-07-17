Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN

"Мы заметили, что он вмешивался в выборы, и мы этого не допускаем, потому что у нас есть принципы, очень ясные ценности, так как мы не хотели бы, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы. Мы не позволим, чтобы это произошло с иностранным государством и другом, таким как США", - заявил Корреа, при котором Ассанж как раз получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

Корреа отметил в интервью телеканалу, что "оправданием для WikiLeaks было то, что они предоставляли правдивую информацию". "Конечно, она касалась только Хиллари Клинтон. Но не (Дональда) Трампа. Значит, они говорили не всю правду. А не говорить всей правды называется манипуляцией. И мы этого не позволим", - приводит телеканал слова экс-президента.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.