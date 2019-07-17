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РИА Новости

Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США

Вчера, 08:29
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна была в курсе того, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в ход президентских выборов в США 2016 года из эквадорского посольства в Лондоне, сообщает телеканал CNN.
"Мы заметили, что он вмешивался в выборы, и мы этого не допускаем, потому что у нас есть принципы, очень ясные ценности, так как мы не хотели бы, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы. Мы не позволим, чтобы это произошло с иностранным государством и другом, таким как США", - заявил Корреа, при котором Ассанж как раз получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.
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Корреа отметил в интервью телеканалу, что "оправданием для WikiLeaks было то, что они предоставляли правдивую информацию". "Конечно, она касалась только Хиллари Клинтон. Но не (Дональда) Трампа. Значит, они говорили не всю правду. А не говорить всей правды называется манипуляцией. И мы этого не позволим", - приводит телеканал слова экс-президента.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
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Джулиан АссанжРафаэль КорреаЭквадорСШАВ мире
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