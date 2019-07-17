Число отравившихся после свадьбы на Украине увеличилось до 58

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Число отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области увеличилось до 58 человек, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 45.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 17 июля в лечебных учреждениях находятся 58 человек (из них 13 детей)", - говорится в сообщении.