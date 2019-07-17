Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T08:27Z
https://ria.ru/20190717/1556596476.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число отравившихся после свадьбы на Украине увеличилось до 58

Вчера, 08:27
708
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Число отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области увеличилось до 58 человек, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 45.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 17 июля в лечебных учреждениях находятся 58 человек (из них 13 детей)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Вендинговый автомат
16 июля, 16:28
Почти 30 офисных работников отравились едой из автоматов в Москве
3011112
Обсудить 0
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
РИА
Новости
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
Лента
новостей
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков прокомментировал ограничения на передвижения Зарифа в США
Под Геленджиком машина врезалась в дерево, погибли четыре человека
Выращивание и сбор арбузов
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
СМИ: стоимость суперледокола за время строительства выросла в полтора раза
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Регионы России. Крым
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне. Архивное фото
В Крыму посоветовали Украине отказаться от претензий на скифское золото
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Климат России изменится к худшему и это серьезная угроза, считают ученые
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
Лента новостейМолния