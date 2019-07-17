Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.

Речь идет о бывших членах правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимире Столяренко и Александре Бондаренко. Их подозревают в мошенничестве, оба объявлены в международный розыск.

Эту информацию подтвердил РИА Новости адвокат Бондаренко Игорь Вербицкий.

Дело полковников ФСБ

В конце апреля задержали трех полковников ФСБ — начальника 2-го отдела управления "К" Кирилла Черкалина и бывших сотрудников центрального аппарата Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Санкцию на арест Черкалина дал военный суд, а его двум коллегам — Басманный суд Москвы.

Черкалину вменялся эпизод взятки через посредника от некоего "гражданина Назарова" на сумму в 850 тысяч долларов. Дело находилось в Главном военном следственном управлении СК.

Васильева и Фролова обвинили в мошенничестве на 490 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011 году они заставили главу строительной компании Сергея Гляделкина переоформить на них всю его долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг". Этим занималось Главное следственное управление СК.

В СК считают, что Черкалин руководил преступной группой. При обысках у него "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей", писала газета "Коммерсант".

Недавно суд продлил арест Черкалина ‪до 24 августа‬, а Фролова и Васильева — до 24 и ‪25 сентября соответственно.

В конце июня Черкалину предъявили еще одно обвинение, на этот раз в мошенничестве. Оба эпизода объединили в одно дело и передали на рассмотрение майору ГСУ СК Альберту Овчинникову.

Именно он на прошлой неделе попросил МГВС заочно арестовать Столяренко и Бондаренко. Первого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, второго — в соучастии. Защита подала апелляционную жалобу.

Столяренко и Бондаренко

Столяренко был членом Общественного совета при ФСБ, профессором Высшей школы экономики, председателем правления АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", совета директоров ОАО "РусГидро", "Зарубежнефти" и ОАО "Телекомпания НТВ".