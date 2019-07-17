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РИА Новости

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Вчера, 08:18
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КРАСНОЯРСК, 17 июл - РИА Новости. Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Ранее информационный сайт Проспект Мира сообщил, что студентка из Шотландии читала в Красноярске лекцию о феминизме в современном мире, однако встреча была прервана полицейскими.
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"Гражданка Великобритании прибыла на территорию Российской Федерации по туристической визе. Однако в Красноярске девушка провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России. За допущенное правонарушение миграционного законодательства она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ с наложением административного штрафа", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что административного задержания к данной гражданке не применялось, после составления протокола была отпущена.
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КрасноярскПроисшествия
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