В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

КРАСНОЯРСК, 17 июл - РИА Новости. Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Ранее информационный сайт Проспект Мира сообщил, что студентка из Шотландии читала в Красноярске лекцию о феминизме в современном мире, однако встреча была прервана полицейскими.

"Гражданка Великобритании прибыла на территорию Российской Федерации по туристической визе. Однако в Красноярске девушка провела публичное выступление перед общественностью, что не соответствует ее заявленной цели въезда на территорию России. За допущенное правонарушение миграционного законодательства она привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ с наложением административного штрафа", - говорится в сообщении.