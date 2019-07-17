Небензя заявил, что перспектив снятия санкций с КНДР не просматривается

ООН, 17 июл - РИА Новости. Перспектив для снятия санкций с КНДР в ближайшем будущем не просматривается, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя журналистам.

"Ближайших перспектив снятия санкций с КНДР не просматривается", - сказал Небензя.

По его словам, Россия и Китай выступают с предложением о поэтапной отмене санкций в ответ на шаги Пхеньяна по денуклеаризации, а также учитывая острые гуманитарные потребности населения этой страны.

"Обсуждали идею с американцами, которые ее отвергли", - сказал постпред.

"Следует понимать, что санкции могут быть отменены только через принятие резолюции Совета Безопасности. Но для этого Совет должен быть един, во всяком случае, никто из пяти постоянных членов не должен наложить вето", - отметил Небензя.

Как указал постпред, "по крайней мере один член Совета, а на самом деле не один, категорически против какого-либо облегчения санкций в отношении КНДР".

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.