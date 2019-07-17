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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Вчера, 08:05
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВыращивание и сбор арбузов
Выращивание и сбор арбузов
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Выращивание и сбор арбузов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по плоду и посмотреть на его корку, которая не должна блестеть.
Потребитель вправе потребовать у продавца товаросопроводительные и другие документы, указывающие на источник поступления товара и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции, напоминает Роскачество.
По арбузу нужно постучать: если звук глухой — арбуз перезрел, слишком звонкий — не вызрел до конца. "Важно, чтобы звук был не глухим или звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию", — отмечают эксперты.
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На ягоде не должно быть побитостей и трещин. Если корочка глянцевая — вероятно, арбуз неспелый, так как при созревании она становится более матовой. На кожуре должно присутствовать "земляное пятно", только одно и ярко-желтого цвета. "Чем ярче — тем лучше: это значит, что арбуз собран вовремя", — указывают в Роскачестве. Зрелый арбуз не должен тонуть; если тонет — значит, перезрел и из него вышел воздух.
Цвет и форма на вкус арбуза не повлияют, как и сухой хвостик, который почти наверняка скукожится, пока плод доедет до места продажи. Сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, тоже не нужно: вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке.
Много белых семечек — признак применения нитратов, хотя нередко это также результат попыток вывести арбуз без косточек. Кроме того, использование повышенных доз азотных удобрений приводит к образованию большого количества белых и желтых прожилок в мякоти, подчеркивают в Роскачестве.
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РоскачествоРоссияЭкономика
Популярные комментарии
По видимому в роскачестве сидят лишние чиновники, которые занимаются рекомендациями, а не своими прямыми обязанностями - проверкой качества продукции. Их надо сократить вместе с начальником отдела выдавшем задание на подготовку рекомендации.
17 июля, 12:09
Dmitriy Koshnikov
1200002
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