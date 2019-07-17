В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по плоду и посмотреть на его корку, которая не должна блестеть.

Потребитель вправе потребовать у продавца товаросопроводительные и другие документы, указывающие на источник поступления товара и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции, напоминает Роскачество.

По арбузу нужно постучать: если звук глухой — арбуз перезрел, слишком звонкий — не вызрел до конца. "Важно, чтобы звук был не глухим или звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию", — отмечают эксперты.

На ягоде не должно быть побитостей и трещин. Если корочка глянцевая — вероятно, арбуз неспелый, так как при созревании она становится более матовой. На кожуре должно присутствовать "земляное пятно", только одно и ярко-желтого цвета. "Чем ярче — тем лучше: это значит, что арбуз собран вовремя", — указывают в Роскачестве. Зрелый арбуз не должен тонуть; если тонет — значит, перезрел и из него вышел воздух.

Цвет и форма на вкус арбуза не повлияют, как и сухой хвостик, который почти наверняка скукожится, пока плод доедет до места продажи. Сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, тоже не нужно: вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке.