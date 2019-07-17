Число задержанных при разгоне протестов в Гонконге достигло 47 человек

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Число задержанных в ходе последних столкновений, произошедших в прошлое воскресенье между участниками протестов против внесения поправок в закон об экстрадиции и полицией Гонконга, достигло 47 человек, говорится в заявлении управления полиции специального административного района.

Ранее сообщалось о задержании 37 человек.

"В ходе операции по разгону протестующих полиция задержала 47 человек, включая 29 мужчин и 18 женщин. Задержания прошли в связи с совершением правонарушений, в числе которых незаконные собрания, нападение на сотрудников правоохранительных органов, создание препятствий для исполнения полицией своих обязанностей, хранение оружия для нападения", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что из 13 госпитализированных полицейских пятеро все еще находятся в больницах.

"Целью действий полиции является поддержание правопорядка, а также обеспечение верховенства закона. Полиция проведет активное расследование недавних актов насилия и предпримет правоприменительные меры для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в полиции.

Очередной протест против внесения поправок в закон об экстрадиции, прошедший с минувшее воскресенье в районе Шатин, вылился в крупное столкновение между полицией Гонконга и протестующими, которые после официального завершения демонстрации отказались расходиться, и вместо этого вооружившись зонтами, фрагментами тротуарной плитки и железными прутьями напали на полицейские кордоны.

Полиция попыталась вытеснить демонстрантов с гонконгских улиц, сотни протестующих отошли к торговому центру New Town Plaza, где в итоге произошли крупные столкновения. Группа участников акции внутри здания принялась колотить полицейских зонтиками, бутылками и другими предметами. Протестующих было значительно больше, и правоохранители были вынуждены отступить, а их попытка использовать перцовые баллончики и дубинки для разгона толпы не удалась. В это время другие протестующие с верхних этажей закидывали полицейских подручными предметами. Через некоторое время прибыло полицейское подкрепление, и только после этого удалось разогнать агрессивно настроенных демонстрантов.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе первых протестов были задержаны более 10 человек, в отношении которых ведется расследование.