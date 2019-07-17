В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки придерживались режима тишины, заявили РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Во вторник в ЛНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.