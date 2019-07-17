Чайка поручил проконтролировать выплату компенсаций семье из Приангарья

ТУЛУН (Иркутская область), 17 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил местной прокуратуре взять на контроль выдачу компенсаций по утере имущества после паводка многодетной матери из Тулуна Иркутской области, которая пожаловалась, что часть компенсаций до сих пор не пришла.

"Я здесь с вопросом выплаты по утере по имуществу. Я получила, а мои дети, у меня трое детей, они не получили (выплату) в размере 100 тысяч. Мы сейчас в деньгах нуждаемся", - рассказала жительница Тулуна на приеме у генпрокурора.

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По словам начальника отдела жалоб и личного приема областной прокуратуры Ларисы Суворовой, прокуратура района занимается такими вопросами. Как отметил другой представитель прокуратуры, семья есть в списках на выдачу денег, поэтому получение компенсаций - это технический вопрос.

"Надо сделать это, и проконтролировать и довести до конца", - подчеркнул генпрокурор.