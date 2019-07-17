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РИА Новости
Туризм

В нацпарке "Анюйский" в Хабаровском крае открылся первый глэмпинг

Вчера, 07:49
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ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Уникальный для Хабаровского края туристический объект – глэмпинг открылся в национальном парке "Анюйский" в Хабаровском крае, сообщает туристический портал региона.
Глэмпинг

Новый вид экотуризма, который сочетает отдых на природе, комфортные условия пребывания и обслуживания.

"В Нанайском муниципальном районе состоялось открытие уникального туристического объекта для региона – глэмпинга в национальном парке "Анюйский", - говорится в сообщении.
Отмечается, в рамках проекта в лагере на берегу реки Анюй обустроены современные шатры с панорамными окнами, лаунж-зона, установлены солнечные и ветряные станции, которые вырабатывают электричество.
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"Появление глэмпинг-парка в Хабаровском крае – это новый этап развития современного экологического туризма в крае, который позволит вывести это направление на новый качественный уровень комфортного отдыха на природе", - приводятся в сообщении слова заместителя министра – председателя комитета по туризму Виталия Селюкова.
Национальный парк "Анюйский" занимает 430 тысяч гектаров площади на западном склоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. Места обитания амурского тигра занимают более двух третей территории национального парка, здесь живут около 12-15 этих хищников.
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ТуризмНациональный парк "Анюйский"Хабаровский крайОбщество
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