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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге пройдет Царский крестный ход

Вчера, 00:10
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие перед началом крестного хода у стен в храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Архивное фото
Верующие перед началом крестного хода у стен в храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Большой Царский крестный ход, который ежегодно собирает десятки тысяч паломников, пройдет в ночь на среду в Екатеринбурге, в день памяти святых Царственных страстотерпцев – семьи последнего российского императора Николая II, причисленной Русской православной церковью к лику святых мучеников.
Традиционно к 18 июля на Урале подходят к концу "Царские дни" - череда торжественных и памятных мероприятий, как светских, так и религиозных, посвященных Романовым. Их кульминацией каждый год становится ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови, где была расстреляна царская семья и их верные слуги, и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где большевики пытались уничтожить останки Романовых. Его протяженность - более 20 километров, время в пути занимает до пяти часов.
В последние годы в церковном шествии принимали участие от 60 тысяч до 80 тысяч человек из разных регионов России, в прошлом, 2018 году, в столетнюю годовщину гибели царской семьи, - более 100 тысяч человек. Тогда памятные мероприятия возглавил сам патриарх Кирилл.
По окончании крестного хода в монастыре будет отслужен молебен Царственным страстотерпцам, участникам шествия предложат праздничную трапезу.
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
28 июня, 09:41
СК взял образцы почвы с места захоронения семьи Николая II
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к жителям города, Урала и всей страны с призывом принять участие в "Царских днях". "Сегодняшнее время просто обязывает нас быть вместе друг с другом. И я хотел бы сердечно пригласить всех вас на эти святые Царские дни, чтобы показать единство святого православия, единство нашего народа", - сказал митрополит Кирилл.
В свою очередь глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что "каждый год на эти дни в Екатеринбурге собирается такое количество людей именно потому, что люди чувствуют, насколько царственные мученики близки сердцу православного человека".
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.
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Религия и мировоззрениеРасстрел царской семьи Романовых (1918)Русская православная церковьСвердловская область
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