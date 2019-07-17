В Екатеринбурге пройдет Царский крестный ход

Верующие перед началом крестного хода у стен в храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Большой Царский крестный ход, который ежегодно собирает десятки тысяч паломников, пройдет в ночь на среду в Екатеринбурге, в день памяти святых Царственных страстотерпцев – семьи последнего российского императора Николая II, причисленной Русской православной церковью к лику святых мучеников.

Традиционно к 18 июля на Урале подходят к концу "Царские дни" - череда торжественных и памятных мероприятий, как светских, так и религиозных, посвященных Романовым. Их кульминацией каждый год становится ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови, где была расстреляна царская семья и их верные слуги, и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где большевики пытались уничтожить останки Романовых. Его протяженность - более 20 километров, время в пути занимает до пяти часов.

В последние годы в церковном шествии принимали участие от 60 тысяч до 80 тысяч человек из разных регионов России, в прошлом, 2018 году, в столетнюю годовщину гибели царской семьи, - более 100 тысяч человек. Тогда памятные мероприятия возглавил сам патриарх Кирилл.

По окончании крестного хода в монастыре будет отслужен молебен Царственным страстотерпцам, участникам шествия предложат праздничную трапезу.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к жителям города, Урала и всей страны с призывом принять участие в "Царских днях". "Сегодняшнее время просто обязывает нас быть вместе друг с другом. И я хотел бы сердечно пригласить всех вас на эти святые Царские дни, чтобы показать единство святого православия, единство нашего народа", - сказал митрополит Кирилл.

В свою очередь глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что "каждый год на эти дни в Екатеринбурге собирается такое количество людей именно потому, что люди чувствуют, насколько царственные мученики близки сердцу православного человека".