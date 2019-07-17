СМИ: в Индии около 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Порядка 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщает в среду телеканал Порядка 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщает в среду телеканал NDTV

Согласно его данным, из-за разгула стихии свыше 150 тысяч человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.

На сегодняшний день подтверждена информация о 20 погибших из-за наводнений, эвакуация жителей этого индийского региона продолжается. В ней принимают участие 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Содействие им оказывают армия республики, в том числе военная авиация.

Большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Животные все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения.