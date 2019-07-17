Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T07:28Z
https://ria.ru/20190717/1556595790.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155648/58/1556485838_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3f4c0608119d1793acf08a3e52119ad2.jpg
РИА Новости

СМИ: в Индии около 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления

Вчера, 07:28
469
© AFP 2019 / Biju BoroПоследствия наводнения на северо-востоке Индии. 11 июля 2019
Последствия наводнения на северо-востоке Индии. 11 июля 2019
© AFP 2019 / Biju Boro
Последствия наводнения на северо-востоке Индии. 11 июля 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Порядка 5,2 миллиона человека оказались в зоне затопления в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщает в среду телеканал NDTV.
Согласно его данным, из-за разгула стихии свыше 150 тысяч человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
16 июля, 11:50
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек
На сегодняшний день подтверждена информация о 20 погибших из-за наводнений, эвакуация жителей этого индийского региона продолжается. В ней принимают участие 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Содействие им оказывают армия республики, в том числе военная авиация.
Большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Животные все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения.
Инфраструктуре штата Ассам также был нанесен серьезный урон. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
200201
Обсудить 1
АссамИндияВ мире
Рекомендуем
В Мехико произошло землетрясение
РИА
Новости
Российская компания не отвечала за подготовку к салюту в Минске
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Число задержанных при разгоне протестов в Гонконге достигло 47 человек
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек
Лента
новостей
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Сок
Названа смертельная опасность сока
Землетрясение в Индонезии
Число погибших при землетрясении в Индонезии выросло до шести человек
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Российский город оказался в сотне самых безопасных в мире
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне. Архивное фото
В Крыму посоветовали Украине отказаться от претензий на скифское золото
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Число жертв атаки в Эрбиле выросло до трех человек
Хафиз Мухаммад Саид
В Пакистане арестовали "вдохновителя" Мумбайской атаки, сообщили СМИ
Более 7,4 миллиона жителей Китая оказались в зоне стихийных бедствий
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп похвалил однопартийцев, проголосовавших против резолюции о расизме
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания
02:56Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт
02:53Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
02:52Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
02:50Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
Лента новостейМолния