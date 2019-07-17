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РИА Новости

В Мехико произошло землетрясение

Вчера, 07:26
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МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Землетрясение магнитудой 2,5 разбудило в ночь на среду Мехико, одном из самых населенных городов планеты.
По данным национальной сейсмологической службы, хотя магнитуда была небольшой, эпицентр находился прямо под городом в районе Альваро-Обрегон на северо-западе мексиканской столицы.
Множество жителей выбежали из домов в ожидании новых толчков, но пока их нет, передает корреспондент РИА Новости.
О разрушениях данных пока нет.
В Мехико 23.21 вечера.
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