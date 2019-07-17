В Мехико произошло землетрясение

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Землетрясение магнитудой 2,5 разбудило в ночь на среду Мехико, одном из самых населенных городов планеты.

По данным национальной сейсмологической службы, хотя магнитуда была небольшой, эпицентр находился прямо под городом в районе Альваро-Обрегон на северо-западе мексиканской столицы.

Множество жителей выбежали из домов в ожидании новых толчков, но пока их нет, передает корреспондент РИА Новости.

О разрушениях данных пока нет.