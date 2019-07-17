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РИА Новости

В Хабаровске изменили меру пресечения обвиняемому по делу об афере с лесом

Вчера, 07:08
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ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Суд Центрального района Хабаровска перевел бизнесмена Александра Пудовкина, обвиняемого в мошенничестве с лесом, из-под стражи под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
Пудовкин был взят под стражу в марте, его арест истекал 18 июля.
"Суд принял решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 18 сентября", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего вице-премьера Хабаровского края Василия Шихалева возбуждено дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "пособничество в мошенничестве", а в отношении экс-руководителя ООО "Азия Лес" Пудовкина - дело по статьям "мошенничество" и "пособничество в превышении должностных полномочий". Следствие полагает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства региона осенью 2018 года.
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Шихалев в марте тоже был арестован, но в конце апреля суд перевел его под домашний арест.
Кроме того, в деле "Азия Леса" есть еще один подозреваемый - бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин. По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства. Экс-чиновник в конце июня был доставлен в Хабаровск и заключен под стражу.
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