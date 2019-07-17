В Хабаровске изменили меру пресечения обвиняемому по делу об афере с лесом

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Суд Центрального района Хабаровска перевел бизнесмена Александра Пудовкина, обвиняемого в мошенничестве с лесом, из-под стражи под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

Пудовкин был взят под стражу в марте, его арест истекал 18 июля.

"Суд принял решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 18 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего вице-премьера Хабаровского края Василия Шихалева возбуждено дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "пособничество в мошенничестве", а в отношении экс-руководителя ООО "Азия Лес" Пудовкина - дело по статьям "мошенничество" и "пособничество в превышении должностных полномочий". Следствие полагает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства региона осенью 2018 года.

Шихалев в марте тоже был арестован, но в конце апреля суд перевел его под домашний арест.