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РИА Новости

Трамп похвалил однопартийцев, проголосовавших против резолюции о расизме

Вчера, 06:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение единством членов своей Республиканской партии на голосовании по резолюции, осуждающей его высказывания в адрес женщин-членов конгресса.
Палата представителей США приняла в среду резолюцию с осуждением "расистских высказываний" Трампа в адрес членов конгресса. За проголосовали 240 парламентариев, против – 187. Среди голосовавших за были несколько республиканцев.
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"Так здорово видеть, насколько объединенной Республиканская партия выступила на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я делал о четырех женщинах-членах конгресса... Республиканцы проголосовали 187 против четырех. Ничего себе!" - заявил Трамп в Twitter.
Ранее он написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой.
В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".
Демократов, в стане которых до этого были разногласия, высказывания Трампа только объединили.
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Дональд ТрампПалата представителей СШАРеспубликанская партия СШАСШАВ мире
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