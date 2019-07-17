Трамп похвалил однопартийцев, проголосовавших против резолюции о расизме

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение единством членов своей Республиканской партии на голосовании по резолюции, осуждающей его высказывания в адрес женщин-членов конгресса.

Палата представителей США приняла в среду резолюцию с осуждением "расистских высказываний" Трампа в адрес членов конгресса. За проголосовали 240 парламентариев, против – 187. Среди голосовавших за были несколько республиканцев.

"Так здорово видеть, насколько объединенной Республиканская партия выступила на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я делал о четырех женщинах-членах конгресса... Республиканцы проголосовали 187 против четырех. Ничего себе!" - заявил Трамп в Twitter.

Ранее он написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой.

В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".