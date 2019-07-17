Российский город оказался в сотне самых безопасных в мире

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Нижний Новгород оказался на 53-м месте в списке самых безопасных городов мира по версии сервиса Нижний Новгород оказался на 53-м месте в списке самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo

Ему присвоили индекс безопасности в 72,97 балла.

На первом месте — столица ОАЭ Абу-Даби, за ней следуют Доха (Катар) и Квебек (Канада). Также в топ-10 — Тайбей (Китай), Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и турецкий Эскишехир.

В рейтинг попали и другие российские мегаполисы: Санкт-Петербург (133-е место), Москва (143-е место), Екатеринбург (198-е место) и Новосибирск (204-е место).