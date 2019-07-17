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РИА Новости

Российский город оказался в сотне самых безопасных в мире

Вчера, 06:45
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Нижний Новгород оказался на 53-м месте в списке самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo.
Ему присвоили индекс безопасности в 72,97 балла.
На первом месте — столица ОАЭ Абу-Даби, за ней следуют Доха (Катар) и Квебек (Канада). Также в топ-10 — Тайбей (Китай), Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и турецкий Эскишехир.
В рейтинг попали и другие российские мегаполисы: Санкт-Петербург (133-е место), Москва (143-е место), Екатеринбург (198-е место) и Новосибирск (204-е место).
В то же время, согласно исследованию, самые опасные места в мире — Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас), три южноафриканских города Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также три бразильских города Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.
Нижегородский кремль
15 января, 06:29
Назван лучший по качеству жизни город России
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ТуризмНижний Новгород
Популярные комментарии
если бы вы читали новости про свою страну, а не про другие страны, то вы бы пришли в шок от того, что происходит в РФ сейчас)
17 июля, 11:26
Константин Е
7210011
Думаю, что в России сейчас самое безопасное место в мире не то, что сейчас твориться в во многих европейских странах после миграционных потоков...
17 июля, 10:13
Alex Grosh
601003
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