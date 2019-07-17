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РИА Новости

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Вчера, 06:31
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© РИА Новости / Павел КомаровЯгуар. Архивное фото
Ягуар. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
Ягуар. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
"Вчера ягуар покинул пределы. Происшествие произошло вчера в 8.50 (4.50 мск). Персонал сработал оперативно – было сделано объявление по громкой связи, все выходы заперты. Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер. Парк еще не был открыт для посетителей в этот момент", - сказал собеседник агентства.
В зоопарке рассказали, что животное провело на свободе всего 15 минут.
Сейчас проводится служебная проверка, выясняются причины произошедшего.
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