Немецкие СМИ призвали дать отпор "российской агрессии"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия не собирается отказываться от новых ракет и не собирается "спасать" договор ДРСМД, пишет немецкая газета Россия не собирается отказываться от новых ракет и не собирается "спасать" договор ДРСМД, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine

Отмечается, что поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии".

Для этого НАТО следует реагировать быстро и четко, а также укреплять не входящие в альянс Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например "Северного потока — 2", говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что из-за действий Москвы и "иррациональности" Дональда Трампа миру также грозит опасность того, что Россия и США не продлят соглашение об ограничении ядерных вооружений СНВ-3, истекающее в 2021 году.

При этом газета отмечает, что Россия вряд ли нанесет ядерный удар по Европе.

Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.