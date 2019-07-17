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РИА Новости

Немецкие СМИ призвали дать отпор "российской агрессии"

Вчера, 06:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия не собирается отказываться от новых ракет и не собирается "спасать" договор ДРСМД, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Отмечается, что поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии".
Для этого НАТО следует реагировать быстро и четко, а также укреплять не входящие в альянс Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например "Северного потока — 2", говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что из-за действий Москвы и "иррациональности" Дональда Трампа миру также грозит опасность того, что Россия и США не продлят соглашение об ограничении ядерных вооружений СНВ-3, истекающее в 2021 году.
Саммит НАТО в Праге. 21 ноября 2002
16 июля, 10:08
"Разжигают страсти". Политолог об ожиданиях в НАТО "удара России"Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России. Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что Западу следовало бы "посмотреть на себя" и подумать о том, как сохранить ДРСМД.
При этом газета отмечает, что Россия вряд ли нанесет ядерный удар по Европе.
Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.
Военнослужащие армии США во время учений войск НАТО в городе Казлу-Руда, Литва
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Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
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НАТОЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
мне кажется в немецкой газете работаю украинцы с грузинами те которые любят скакать и жить в палатках под песни на гитаре
17 июля, 06:40
id9203523633
2450000
Дык пусть катятся... Только необходимо признать- Осетию, Абхазию, Крым... А да- еще и Донбасс полностью !!! 😂😂😂
17 июля, 07:11
Alex Ak.
2140000
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