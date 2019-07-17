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РИА Новости

"Домодедово" обжалует решение суда о взыскании более 55 миллионов рублей

Вчера, 06:01
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" обжалует решение суда о взыскании с него более 55 миллионов рублей по иску Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Десятый арбитражный апелляционный суд по иску Росприроднадзора взыскал с "Домодедово" более 55 миллионов рублей.
"Аэропорт обжалует это решение в установленном законом порядке после публикации мотивировочной части судебного акта", - сказал собеседник агентства.
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу Росприроднадзора, отменила решение арбитражного суда Московской области, который в мае полностью отклонил иск. Ведомство в августе 2017 года выявило, что аэропорт сбрасывает ливневые сточные воды в ручей с превышением ПДК загрязняющих веществ. Росприроднадзор издал постановление о назначении административного наказания в виде взыскания штрафа в размере вреда, причиненного водному объекту.
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Суд первой инстанции отклонил иск, указав в решении на нарушение истцом правил исследования проб сточных и природных вод. В частности, как отметил суд, из протоколов невозможно определить, исследовал ли эксперт пробы сточных вод аэропорта или какие-то иные, не относящиеся к данной проверке, так как маркировка в протоколах отбора проб отсутствует.
Десятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2018 года также отменил решение подмосковного арбитража, отказавшегося взыскать с "Домодедово" более 834 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного тому же притоку реки Гнилуши за период с 18 мая по 28 июня 2017 года. Однако кассационная инстанция в марте отменила постановлении апелляции и поддержала выводы первой инстанции.
Подмосковное министерство экологии в марте 2017 года сообщало о начале проверок по факту разлива нефтепродуктов в районе аэропорта "Домодедово". По данным министерства, сброс произошел с территории аэропорта. Как отметили в ведомстве, загрязненными оказались пруд, а также несколько ручьев и река Мураниха. Со своей стороны, "Домодедово" сообщало, что сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод, работают в штатном режиме, а финансирование и реализация природоохранных мероприятий аэропорта осуществляется на основе федеральной целевой программы и комплексных планов технологического развития предприятий.
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РосприроднадзорДомодедово (аэропорт)Московская областьПроисшествия
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