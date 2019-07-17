"Домодедово" обжалует решение суда о взыскании более 55 миллионов рублей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" обжалует решение суда о взыскании с него более 55 миллионов рублей по иску Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Десятый арбитражный апелляционный суд по иску Росприроднадзора взыскал с "Домодедово" более 55 миллионов рублей.

"Аэропорт обжалует это решение в установленном законом порядке после публикации мотивировочной части судебного акта", - сказал собеседник агентства.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу Росприроднадзора, отменила решение арбитражного суда Московской области, который в мае полностью отклонил иск. Ведомство в августе 2017 года выявило, что аэропорт сбрасывает ливневые сточные воды в ручей с превышением ПДК загрязняющих веществ. Росприроднадзор издал постановление о назначении административного наказания в виде взыскания штрафа в размере вреда, причиненного водному объекту.

Суд первой инстанции отклонил иск, указав в решении на нарушение истцом правил исследования проб сточных и природных вод. В частности, как отметил суд, из протоколов невозможно определить, исследовал ли эксперт пробы сточных вод аэропорта или какие-то иные, не относящиеся к данной проверке, так как маркировка в протоколах отбора проб отсутствует.

Десятый арбитражный апелляционный суд в декабре 2018 года также отменил решение подмосковного арбитража, отказавшегося взыскать с "Домодедово" более 834 миллионов рублей компенсации вреда, причиненного тому же притоку реки Гнилуши за период с 18 мая по 28 июня 2017 года. Однако кассационная инстанция в марте отменила постановлении апелляции и поддержала выводы первой инстанции.