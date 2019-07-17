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РИА Новости

В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие

Вчера, 05:58
49718
© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
© AP Photo
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия, сообщает издание The Washington Post.
В апреле был опубликован доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников", но потом его удалили. В документе говорится, где находится около 150 единиц американского ядерного оружия в Европе.
Накануне копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen.
В публикации отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".
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В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе опубликовали финальную версию доклада, но уже без данных о местах хранения оружия.
Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе — материал из открытых источников.
Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что это неофициальный документ альянса.
Многие СМИ тем не менее восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен. Статья в издании De Morgen вышла под заголовком: "Наконец черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие".
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НАТОГерманияБельгияТурцияНидерландыИталияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот теперь и общественность Бельгии узнала, что является одной из стратегических тополиных целей ...))
17 июля, 06:16
eldeckel
123151005
Пора освободить Европу от этого ядерного кошмара.Такова политика США,всю Европу превратить в ядерный арсенал :чем хуже для всех,тем лучше для США
17 июля, 06:06
Николай Шатилов
59001566
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