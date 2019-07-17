В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия, сообщает издание В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыли места хранения американского ядерного оружия, сообщает издание The Washington Post

В апреле был опубликован доклад канадского члена Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников", но потом его удалили. В документе говорится, где находится около 150 единиц американского ядерного оружия в Европе.

Накануне копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen.

В публикации отмечается, что "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции".

В документе информация дается без каких-либо ссылок. Газета отмечает, что на прошлой неделе опубликовали финальную версию доклада, но уже без данных о местах хранения оружия.

Автор доклада Джозеф Дэй заявил, что вся информация в документе — материал из открытых источников.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, что это неофициальный документ альянса.